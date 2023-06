Meitingen/Gersthofen

18:10 Uhr

Der Mädelech ist ein kleines Paradies mit großer Wirkung

Plus Bayerns Umweltminister Glauber besichtigt den Mädelech bei Herbertshofen. Warum ist dieser kleine Bach so wichtig?

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

Spaziergänger schätzen den Mädelech bei Herbertshofen als kleines Paradies, dem schon im Überschwang der Spitzname "bayerischer Amazonas" verliehen wurde. Gut zwei Kilometer lang ist der künstlich angelegte Bachlauf zwischen Lechkanal und Lech, an dessen Anfang ein kleines Kraftwerk steht. Im Laufe der Jahre ist der Mädelech zu einem Refugium für Insekten, Fische und Vögel geworden, das nun Vorbild sein könnte für ähnliche Projekte in ganz Europa.

Umweltminister Thorsten Glauber am Mädelech

Deshalb schaute jetzt auch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) vorbei. Zwischen Terminen zum Hochwasserschutz an der Donau und einem Treffen mit der Tierärztekammer in Augsburg schob der Minister in Bergleitung des örtlichen FW-Abgeordneten Fabian Mehring noch eine gute halbe Stunde in der Nähe von Herbertshofen dazwischen.

