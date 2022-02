Meitingen/Gersthofen

Zurück zu den Wurzeln: Friedbergerin leitet zwei Kapellen im Augsburger Land

Birgit Trinkl jetzt in Gersthofen und Meitingen am Dirigentenpult.

Plus Birgit Trinkl ist seit Oktober die neue Dirigentin der SGL Jugend- und Werkskapelle. Auch in Gersthofen hat die gebürtige Friedbergerin die Leitung übernommen.

Von Bianca Dimarsico

Die geborene Friedbergerin Birgit Trinkl ist in ihrer Karriere schon viel rumgekommen. In der Schweiz studierte sie Trompete und absolvierte zwei Master, jeweils in Musikpädagogik und Blasorchesterdirektion. Nach mehreren Jahren im Schwarzwald ist sie jetzt zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Heute ist sie selbstständig.

