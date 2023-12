Meitingen/Gersthofen

Vereine wollen Vorfall auf Fußballplatz in Meitingen aufklären

Nach einem Fußballspiel der B-Jugend in Meitingen kam es offenbar zu Handgreiflichkeiten. Die Polizei ermittelt.

Plus Nach einem Fußballspiel in Meitingen ermittelt die Polizei gegen einen Spieler der Gersthofer B-Jugend. Nun äußern sich Vereins-Vertreter - und appellieren auch an Eltern.

Ein Fußballspiel der B-Jugend in Meitingen nahm ein unschönes Ende. Wie berichtet, soll ein 15-jähriger Spieler des TSV Gersthofen nach Abpfiff handgreiflich geworden sein. Wie die Polizei mitteilt, wird gegen ihn wegen Körperverletzung ermittelt. Konkret wird ihm vorgeworfen, eine Frau und einen Mann ins Gesicht geschlagen zu haben. Der Vorfall ist bislang nicht abschließend geklärt. Nun äußern sich die beiden Vereine.

"Wenn es zu einer Tätlichkeit gekommen ist, müssen Konsequenzen folgen", stellt Rico Kornisch, Abteilungsleiter des TSV Gersthofen, klar. Der Spieler sei bereits suspendiert worden. Gegen ihn laufe auch eine Anzeige vor dem Sportgericht. Sollte es zu einem Verhalten gekommen sein, wolle man das nicht dulden. Kornisch betont auch, dass das Verhältnis zwischen den beiden Vereinen aus Gersthofen und Meitingen weiterhin vertrauensvoll ist. "Die Spieler kennen sich doch auch alle. Die gehen zum Teil zusammen in die Schule", sagt Stefan Holler, zweiter Abteilungsleiter beim TSV. In wenigen Tagen werden sie sich in der Halle erneut sportlich begegnen.

