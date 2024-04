Meitingen

vor 50 Min.

Gibt es bald eine Meitinger Chronik?

Plus Ein 84-jähriger Meitinger hat Unmengen Material aus Meitingens Vergangenheit gesammelt. Bei einem Treffen geht es nun darum, ob daraus eine Chronik werden könnte.

Von Steffi Brand

Adolf Fischer aus Meitingen hat einen riesengroßen Rechercheschatz bei sich zu Hause. Der 84-Jährige hat in den vergangenen 15 Jahren nämlich akribisch genau recherchiert, dokumentiert und gesammelt, was in Meitingen und den Ortsteilen der heutigen Marktgemeinde in der Vergangenheit los war. Zu jedem Haus liegen Aufzeichnungen vor, wann es erbaut wurde und von wem, wer wann darin gelebt hat und auch, welche Dramen sich ebendort ereignet haben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Einige dieser mitunter (Mords)-Geschichten sind bereits als Meitinger Geschichte(n) erschienen. Andere wiederum kennen aktuell nur der Hobby-Chronist und die Betroffenen – doch genau das könnte sich ändern. Am kommenden Montag, 22. April, findet bereits das zweite Treffen der Meitinger Geschichtswerkstatt in der Begegnungsstätte am Fiakerpark statt. Eingeladen sind Geschichtsinteressierte, die Zeit und Lust haben, an einer Chronik mitzuarbeiten und die Rechercheergebnisse von Adolf Fischer in Buchform bringen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen