Gitarrenkonzert in der Pfarrkirche

Über 150 Zuhörerinnen und Zuhörer waren in die Katholischen Pfarrkirche St. Wolfgang in Meitingen gekommen, um der Serenade des Gitarrenensembles unter der Leitung von Erika Bier zu lauschen.

Von Steffi Brand

Südländische Melodien präsentierte das Gitarrenensemble in der Pfarrkirche St. Wolfgang in Meitingen. Doch das war nicht alles, was den Zuhörenden geboten wurde.

Die Gitarre ist das prädestinierte Instrument für südländische Klänge. Dies wurde bei einem Konzert in der Meitinger Pfarrkirche St. Wolfgnang deutlich. Dazu gab es noch eine besondere Botschaft für das Publikum. Das Gitarrenensemble unter der Leitung von Erika Bier ließ die ersten Töne des „Tangos“ von Hartog erklingen und stimmte damit ein auf eine Stunde voller südländischer Melodien zum „Wärmetanken und Träumen“. Über 150 Menschen waren zur Serenade gekommen, die das Gitarrenensemble bereits zum zweiten Mal in Meitingen präsentierte. Das erste Konzert fand im Haus der Musik und Kunst statt und lockte 70 Zuhörerinnen und Zuhörer an. Spanische und südamerikanische Melodien sowie feurige Rhythmen, Stücke zum Träumen und Genießen und sogar zwei kurze Meditationen hatte Erika Bier vorbereitet. Spanisches sowie Eigenkompositionen in Meitingen geboten Nach dem „Tango“ bestritt das Ensemble auch die Stücke „Andalucia“ von Weikmann sowie den „Indian Summer“ von Schindler in vier Sätzen und die „Suite Latina“ von Schindler in drei Sätzen gemeinsam. Mit der Gitarre zu hören waren Valentin Eberle, Christl Golling, Zoe Litzl, Sabrina Michel, Denise Rohrmoser, Edeltraud Seitz, Bernhard Unger, Sofie Unger, Stefan Weber und Luca Wiedemann. Weitere drei Solostücke gehörten zur Serenade. Bernhard Unger präsentierte „Sonero“ von Parreno, Zoe Litzl „Bolero“ von Cerda und Erika Bier unterhielt gleich zweimal mit Gitarrenspiel und Gesang – mit „Ich sammle Farben“ von Kalkbrenner und ihrem selbstgeschriebenen Lied „Wunder“. Die Idee zu ihrer eigenen Komposition „Wunder“ sei ihr eines Morgens gekommen, erklärte Erika Bier, bevor sie die Botschaft präsentierte, die sie jedem Anwesenden mit auf den Weg geben wollte: Jeder Mensch ist ein Wunder und wofür jeder Einzelne brennt, ist etwas ganz Besonderes. Die Wunderkerzen, die die Zuhörerinnen und Zuhörer nach dem Konzert vor der Kirche entzündeten und die – wie Erika Bier vortrug – ihre funkelnde Kraft durch die karge Optik gut verbergen, erinnere doch auch ein Stück weit an das Leben und den Funken, der überspringen und das Leben erhellen kann. Weiter wurden gelbe Papiernoten mit der Aufschrift „lebe deine Melodie“ wurden verteilt noch bevor die ersten Melodien ertönten. Während der Serenade nutze Erika Bier das kleine Stückchen Papier, um die Menschen zu ermutigen, ihrer ganz eigenen Melodie zu folgen – ganz egal, ob es sich dabei um Musik oder um eine andere Fähigkeit und Begabung handle. Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Kulturpass für 18-Jährige braucht im Landkreis noch Zeit

