Gleisbaustelle in Meitingen wird noch mal verlängert

Schon zweimal gab es einen neuen Endtermin für die Arbeiten. Jetzt kamen wegen des Wetters einige Bauteile nicht rechtzeitig an. Deshalb fallen weitere Züge aus.

Schlechte Nachrichten für Schülerinnen und Pendler auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg, Meitingen und Donauwörth: Die Gleisbaustelle im Bahnhof Meitingen wird verlängert. Das hat die Deutsche Bahn (DB) im letzten Moment entscheiden müssen, denn laut einer Sprecherin konnten aufgrund der aktuellen Wetterlage nicht alle nötigen Bauteile rechtzeitig angeliefert werden. Die Baustelle war schon zweimal verlängert worden, zum 19. Januar sollten die Arbeiten jedoch beendet sein. Betroffen sind sämtliche Verbindungen, im Nahverkehr hauptsächlich der Bahnbetreiber Go-Ahead.

Jetzt werden die Gleiserneuerungsarbeiten in Meitingen laut Deutscher Bahn bis zum 25. Januar verlängert. Damit kommt es bei den Regionalzügen von Go-Ahead weiterhin zu Zugausfällen zwischen Augsburg und Donauwörth. Erst vor wenigen Wochen hatte Go-Ahead-Chef Fabian Amini deutliche Worte für die oftmals kurzfristigen Baustellen-Ankündigungen der Bahn gefunden und sich heftig beschwert. Diesmal, so heißt es von Go-Ahead, seien sie nicht mal 24 Stunden vor dem geplanten Ende der Baustelle informiert worden. Die Deutsche Bahn betont: „Die DB bedauert die erneute Verzögerung und bittet die Fahrgäste ausdrücklich um Entschuldigung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Der Eisregen bremst die Bahn diesmal aus

Die Erklärung der Bahn liegt im aktuellen Wetter begründet. „Aufgrund des bundesweiten Eisregens konnten die benötigten Materialien nicht rechtzeitig auf die Baustelle geliefert werden. Daher kann die Baumaßnahme nicht – wie geplant – bis zum 19. Januar beendet werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Fahrplanänderungen sollen laut Deutscher Bahn so schnell wie möglich in die Auskunft-App eingearbeitet werden. Allerdings werde das voraussichtlich nicht mehr rechtzeitig klappen, so Go-Ahead. Auf deren Internetangebot finden sich jedoch Informationen zum verlängerten Schienenersatzverkehr auf der Strecke. Gegenüber unserer Redaktion hatten sich Kunden im Nahverkehr über die oft mangelhaften Informationen für Bahnfahrer und Bahnfahrerinnen beschwert.

Fahrgäste der Strecke Augsburg – Donauwörth – Treuchtlingen müssen sich zudem ab dem 21. Januar auf weitere Einschränkungen einstellen. Bis zum 1. Februar bündelt die DB eine ganze Reihe von weiteren Modernisierungsmaßnahmen auf der Strecke – so finden unter anderem Arbeiten an Oberleitungen und der Leit- und Sicherungstechnik statt. Zudem wird zwischen Donauwörth und Treuchtlingen eine neue Bahnbrücke eingeschoben.

Züge im Regional- und Fernverkehr fallen aus

Go-Ahead erwartet nun schwerwiegende Auswirkungen auf den gesamten Bahnverkehr südlich der Donau. Zugausfälle, Verspätungen, fehlende Waggons, falsche Online-Auskünfte oder unzutreffende Verspätungsprognosen in allen Auskunftssystemen und auch auf den Bahnsteigen könnten die Folge sein. Hintergrund ist, dass die Meldungen auf den Zugnummern basieren. Abweichende Ersatzzüge erhalten neue Nummern, die aber so schnell wohl nicht in die Systeme eingepflegt werden können.

So lässt sich bislang nicht sagen, wann welche Züge zwischen Augsburg und Donauwörth fahren werden und in welchem Umfang Busse für den Ersatzverkehr eingesetzt werden können. Go-Ahead empfiehlt Reisen, die nicht unbedingt nötig sind, zu verschieben. Auch die Strecke zwischen München, Augsburg und Ulm könnte am Rande von Ausfällen betroffen sein, zwischen Donauwörth und Aalen sowie zwischen Donauwörth, Treuchtlingen und Würzburg sollte der Verkehr uneingeschränkt laufen.