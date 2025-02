Gospel Offensive rockt Meitinger Johanneskirche

Ein bisschen wie Weihnachten fühlte es sich schon an – so voll besetzt war die Johanneskirche und so erwartungsvoll waren die Gesichter der Gottesdienstbesucher und der aktiv Beteiligten an der Gospel Offensive. Was als Rückkehr des Lichts zu Lichtmess am Ende der Weihnachtszeit gefeiert wird, konnte man förmlich am Strahlen der Kirche mit all ihren Besuchern hautnah miterleben.

Hans-Georg Stapff, Popkantor im Dekanat Augsburg, bereitete den Ansingchor von fast 70 Sängerinnen und Sängern an den vorhergehenden Tagen in einem intensiven Workshop auf diesen Gospelgottesdienst vor. Gemeinsam mit seinem kongenialen musikalischen Partner am E-Bass, der wirklich alles gab, setzte Stapff mit seiner Virtuosität am Klavier und seiner lockeren, humorvollen Art alle Anwesenden in Brand. „In the House oft the Lord, there ist joy“ lautet einer der Titel, der für die gesamte Stimmung des Gottesdienstes sprach.

Die liturgischen Teile und die Predigt gestaltete Diakon Dieter Frembs. Die Lesung vom brennenden Dornbusch wurde während des ergreifenden Lieds „Immanuel“ sehr lebendig vorgetragen. Spätestens an dieser Stelle bekam so manche Zuhörerin und so mancher Zuhörer Gänsehaut. Beseelt und inspiriert gingen die Besucher nach Hause oder genossen die Gemeinschaft und das schöne Häppchenbuffet im Gemeindehaus.

