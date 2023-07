Meitingen

23.07.2023

Große Entlass-Feier an der Mittelschule Meitingen

Plus An der Mittelschule erhielten die Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse.

Netze „dekorierten“ die Mensa und die Turnhalle für die diesjährigen Entlassfeiern der 9. und 10. Klassen an der Mittelschule Meitingen. Das Motto „Vernetzt, verknotet, verbunden“ zog sich sowohl durch die ökumenische Andacht, gehalten von Pfarrer Gerhard Krammer und Diakon Dieter Frembs als auch durch die anschließende Verabschiedung. „Ihr habt bereits ein Lebensnetz in der 5. Klasse mitgebracht. Netze haben Knoten, Netze geben aber auch Halt“, so der Diakon in seiner Ansprache.

Jede Entlass-Klasse hatte ein Netz für die Feier geknüpft, die in der Turnhalle der Mittelschule zu bewundern waren. Rektor Peter Reithmeir begrüßte die Gäste und führte auch moderierend durch den Abend. Gekonnt eröffneten die Schülerinnen Alexandra Dedjeska, Hatice Ekin, Delia Krohn und Elena Lindermeir mit dem Song „Back to black“ von Amy Whinehouse die Entlassfeier. Die musikalische Umrahmung des Abends lag in den Händen von Klaus Edenhofer und Matthias Paesler, die Regie in der Technik führte Florian Möckl.

