Große Gewerbehallen neben der SGL sollen im Sommer fertig sein

Plus Die Bauherrin VIB äußert sich zu dem Groß-Projekt, das derzeit in der Nähe der SGL hochgezogen wird.

Im Gewerbegebiet Waltershofen-Meitingen, zwischen der Werner-von-Siemens-Straße und dem Lechkanal, entsteht derzeit etwas ganz Großes. Gigantisch hohe Betonpfeiler ragen in die Höhe. Auf Rückfrage unserer Redaktion hat die VIB Vermögen AG nun ein paar wenige Details bekannt gegeben, was hier gerade passiert.