Großer Bühnenzauber mit der kleinen Hexe in Meitingen

Die Premiere im Bürgersaal war ausverkauft. Am kommenden Wochenende ist der Meitinger Bühnennachwuchs noch einmal zu sehen.

Die Premierenvorstellung im Bürgersaal war ausverkauft. Die Meitinger Bühnenfeger spielen in dieser Saison "Die kleine Hexe" nach dem berühmten Kinderbuch von Otfried Preußler.

Die kleine Hexe – wunderbar dargestellt von Katja Reutter – wünscht sich nichts mehr, als beim diesjährigen Hexentanz auf dem Blocksberg mitzutanzen. Aber der Hexenrat entschied, dass sie mit ihren 127 Jahren dafür noch viel zu jung sei. So unternimmt sie alles und übt ein Jahr sehr fleißig. Denn wenn sie in der nächsten Walpurgisnacht die Hexenprüfung besteht, dann ist sie dabei. In ihrem Raben Abraxas – Laura Neukäufer schlüpft in die Rolle des klugen Vogels – hat die kleine Hexe einen ständigen Berater. Anlässe, die Hexenkünste zu erproben, gibt es genug. Sie straft beispielsweise den neuen Förster, der die Holzweiblein verjagen will, oder erteilt den frechen Kindern eine Lektion. Zur Freude der Nachbarskinder hext sie sogar an einem Freitag, was aber eigentlich nach den Hexenvorschriften streng verboten ist.

Die kleine Hexe im Meitinger Bürgersaal

Die Muhme Rumpumpel – gekonnt von Franziska Rechner in Szene gesetzt – notiert alle Verfehlungen der kleinen Hexe in ihr dickes Buch. Am Ende scheint es so, als hätten Abraxas und die kleine Hexe gründlich missverstanden, was eine "gute" Hexe zu tun habe. Das Theaterstück des Meitinger Theaternachwuchses kann noch einmal am Samstag, 22. April, und Sonntag, 23. April, Beginn jeweils 15 Uhr, besucht werden. Die jungen Talente spielen vor einer liebevoll gestalteten Kulisse und die eingesetzten Technikeffekte begeistern. Für das Publikum war es herrlich zu sehen, mit welcher Begeisterung jeder der jungen Akteure seine oder ihre Rolle verkörperte, manche schlüpften sogar während des Stückes in mehrere kleine Rollen. Eine telefonische Reservierung ist unter 01525/7955526 möglich, Karten gibt es auch in der Buchhandlung Eser in der Schlossstraße in Meitingen.

