Grüner Ortsverband Meitingen wählt neuen Vorstand

Bei einer Ortsversammlung im Gasthof „Zur Krone“ in Westendorf hat der Ortsverband Meitingen von Bündnis 90/Die Grünen einen neuen Vorstand gewählt. Die Kreis- und Gemeinderätin Annemarie Probst wurde erneut zur Sprecherin bestimmt. Als gleichberechtigter Sprecher wurde Alexander Yacine Ghoggal, IT-Rechtsanwalt und Jurist bei einem Stadtwerk, einstimmig neu in den Vorstand gewählt. Ebenfalls neu im Amt sind Marcel Leix als Schriftführer und Judith Baumann als Beisitzerin.

Alexander Yacine Ghoggal betonte nach seiner Wahl: „Wenn Kommunen immer mehr leisten sollen, ohne dafür ausgestattet zu werden, braucht es klare Entscheidungen. Wir wollen die Pflichtaufgaben erfüllen – und trotzdem in ein aktives, lebenswertes Meitingen investieren.“ Der neue Vorstand will die inhaltliche Arbeit vor Ort stärken, das Mitgliederwachstum fördern und die Grünen in Meitingen gut auf die Kommunalwahl 2026 vorbereiten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!