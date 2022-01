Günter Mederle ist zurück im Meitinger Gemeinderat

Eigentlich war Günter Mederle im kommunalpolitischen Ruhestand. Doch jetzt rückt der Meitinger für Klaus Nebe in den Marktrat nach.

Keine zwei Jahre dauerte der kommunalpolitische Ruhestand für Günter Mederle, jetzt sitzt der 66-Jährige wieder im Meitinger Marktgemeinderat. Nachdem Mederles Freie-Wähler-Fraktionskollege Klaus Nebe fortzieht und seinen Platz räumen muss, wurde der ehemalige Verwaltungsdirektor der Augsburger Stadtwerke als erster Nachrücker in das Gremium berufen und in der jüngsten Sitzung vereidigt.

Nein, er habe bei der vergangenen Kommunalwahl nicht seinen Rücktritt erklärt, so Mederle, sondern das Wahlergebnis habe erbracht, dass er dem Rat nicht mehr angehörte. Jenem Rat, dessen Mitglied der Meitinger schon von Dezember 2004 bis April 2020 war. Nun also wurde er von den übrigen 24 Ratsmitgliedern einstimmig als Listennachfolger zum neuen Gemeinderat bestimmt. Bürgermeister Michael Higl nahm dem 66-Jährigen im Foyer der Ballspielhalle den Eid ab.

Das sind die Aufgaben von Günter Mederle in Meitingen

Auf Beschluss seiner Fraktion und mit seinem Einverständnis tritt Mederle quasi nahtlos in alle Funktionen seines Vorgängers ein, was die Aufgaben in Ausschüssen anbelangt. Im Planungs-, Umwelt- und Werkausschuss ist Mederle eines von vier Mitgliedern seiner Fraktion. Im Haupt- und Finanzausschuss fungiert er ebenso als Vertreter wie im Rechnungsprüfungsausschuss und in der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Meitingen.

