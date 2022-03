Haarige Schönheiten bei der Meerschweinchen-Schau in Meitingen

Plus Die Ohren sollen „rosenblütenförmig“ sein, die Augen groß und die Füßchen sauber und gepflegt: In Meitingen messen sich ganz besondere Models.

Sie heißen Britta, Frances oder auch mal Pasadena. Haben fließende Haarpracht, kommen im Reggae-Look daher oder tragen ein kleines Haarkrönchen auf dem Kopf. Farblich ist die ganze Palette zwischen weiß, braun, rot und schwarz vertreten. Endlich wieder Meerschweinchen-Ausstellung für alle in Meitingen.