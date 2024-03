Meitingen

17:30 Uhr

Hammer-Prozess: Angeklagter wirkte nach der Tat "stumpf und emotionslos"

Im Prozess um die Hammerattacke am Meitinger Bahnhof geht es um das ungewöhnliche Verhalten des Angeklagten nach der Tat.

Plus Nach der Hammer-Attacke am Meitinger Bahnhof legte der mutmaßliche Täter ein ungewöhnliches Verhalten an den Tag. Was ein Arzt dazu sagt.

Von Jonathan Lübbers

Die Hammer-Attacke am Meitinger Bahnhof aus dem vergangenen Mai beschäftigt weiterhin das Landgericht Augsburg. Am dritten Verhandlungstag war vor allem das Verhalten des Angeklagten nach dem Angriff und in Haft ein Thema.

Angriff in Meitingen: Mutmaßlicher Täter zeigte verzögerte Reaktion

Dem Angeklagten Marek P. (Name geändert) wird vorgeworfen, einem fremden Mann am Morgen des 27. Mai vergangenen Jahres am Meitinger Bahnhof von hinten mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen zu haben. Nach seiner Festnahme wurde er ärztlich untersucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen