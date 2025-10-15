Mit dem Bus von Meitingen aus quer durch die Region

Wie soll das Nahverkehrsangebot in Meitingen künftig aussehen? Für den Schienennahverkehr steht eine Regio-Taktung von 15 Minuten auf der Wunschliste. Auf der Straße soll die Buslinie 410 (Augsburg – Meitingen) als sehr starke Achse und die Buslinie 402 (Meitingen – Wertingen) als starke Achse ausgebaut werden.

Die Buslinien 400, 406, 413 und 410 (nach Thierhaupten) stellen im Konzept die wichtigsten Schulbuslinien dar. Zudem soll das AktiVVo-Konzept, das Nachfolgemodell des Rufbusses, flächendeckend diejenigen bedienen, die nicht auf den genannten Strecken oder zu den regulären Busfahrzeiten unterwegs sind. Das sind die wichtigsten Punkte Meitingens zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den AVV. Das Gesamtwerk, das Meitingens Bürgermeister Michael Higl mit dem Flächennutzungsplan einer Gemeinde vergleicht, umfasst auf mehreren hundert Seiten das inhaltliche Gerüst für die Zukunft des Nahverkehrs.

Auch die Nachbarlandkreise müssen beim Nahverkehr mitgedacht werden

Zäh sei der Weg dahin gewesen, was nun im Nahverkehrsplan niedergeschrieben ist. Doch nur, was drinsteht, kann fortgeschrieben und berücksichtigt werden. Die Herausforderung bestehe jedoch darin, die Stadt und den Landkreis Augsburg ebenso mitzudenken wie den Landkreis Aichach-Friedberg und Teile des Landkreises Dillingen an der Donau.

Die großen Ziele – die Mobilitätswende zu forcieren und eine flächendeckende, bezahlbare Basisversorgung zu ermöglichen – bedeuten für Meitingen konkret Folgendes: Der wichtigste Knotenpunkt ist der Bahnhof. Die Buslinie 410 fungiert auf der Achse Augsburg – Meitingen als Zubringer zum Gymnasium in Gersthofen, aber auch als Verbindung zur Realschule Meitingen sowie nach Langweid. Grund genug, diese Strecke im Nahverkehrsplan zur „sehr starken Achse“ ausbauen zu wollen. Vormittags und nachmittags/abends wird eine Taktung von 30 Minuten angestrebt. Dazwischen soll der Bus stündlich fahren. Als Anschluss an den Nachbarlandkreis soll die Buslinie 402, die von Meitingen über Erlingen und Biberbach nach Wertingen führt, zur „starken Achse“ werden. Higl fasst zusammen: „Das ist einiges mehr, als aktuell unterwegs ist.“

Das Ziel ist es, auch von Meitingen bis nach Schwabmünchen fahren zu können

Perspektivisch betrachtet soll durch das Konzept der sehr starken Achsen im Umland auch Augsburg als Hauptknotenpunkt entlastet und die Möglichkeit geboten werden, einmal quer durch den Landkreis – etwa von Meitingen nach Schwabmünchen – fahren zu können. Neben diesen regulären Buslinien soll es klassische Schulbuslinien geben. Die Lücken im Fahrplan der regulären Buslinien soll das Angebot eines On-Demand-Verkehrs schließen, sprich: Das Rufbus-Konzept, das in Meitingen erstmals eingeführt wurde, „ist nun auch im Denken des AVV verhaftet“, berichtet Higl. Unter dem neuen Namen „AktiVVo“ gibt es den Bus auf Abruf bereits im Westen und im Süden als Pilotprojekt. Nun soll das neue Rufbus-Konzept in Meitingen verwirklicht werden, stellt Higl in Aussicht und spricht von einer Erweiterung bis nach Langweid und Wertingen.

Rudi Helfert erkundigte sich nach der Gebührenstruktur für das Konzept. Higl erklärte, dass sich zunächst alle Beteiligten mit dem Konzept und dem benötigten Bus-Equipment auseinandersetzen müssen. Dann muss geregelt werden, wer was wie und wo bezahlt. Das werde vertraglich niedergeschrieben. Die Preisgestaltung liege bei AVV und MVV, das Defizit müsse der Landkreis ausgleichen. Robert Hecht lobte das ActiVVo-Konzept, das in den Pilotregionen bereits gut ankomme. Zudem erinnerte er sich an die Zeit zurück, in der er als „Rufbus-Pate“ mitunter auch an der Störungshotline aktiv war und betonte: Die Erreichbarkeit muss unbedingt professionalisiert werden. Dies habe sich der AVV auf die Fahne geschrieben, erklärte Higl.