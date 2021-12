Meitingen

Haushalt 2022: Investitionen schmelzen die Rücklagen ab

So soll das Haus der Kinder in Meitingen einmal aussehen. Es wurde nötig, weil immer mehr Kinder einen Betreuungsplatz haben wollen. Das merkt die Gemeinde auch finanziell.

Plus Die Marktgemeinde Meitingen steht finanziell immer noch gut da und plant wichtige Investitionen für 2022 und die Folgejahre. Das geht an die Rücklagen.

Von Sonja Diller

Der Meitinger Gemeindehaushalt 2022 steht. Geprägt ist er von hohen Investitionen in die Infrastruktur, die in den nächsten Jahren die immer noch hohen Rücklagen von rund 19,5 Millionen Euro abschmelzen werden. Doch "wir können die Vorhaben beruhigt angehen", so Bürgermeister Michael Higl. "2021 war ein planmäßiges Jahr, das besser gelaufen ist als gedacht". Deshalb seien auch keine Steuererhöhungen nötig; die Hebesätze bleiben bei 280 bei der Grundsteuer und 320 bei der Gewerbesteuer.

