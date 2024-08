Heckscheibe von Auto in Meitingen eingeschlagen

Wie die Polizei berichtet, ist die Heckscheibe eines in Meitingen geparkten Autos eingeschlagen worden. Demnach schlug ein Unbekannter am Mittwoch in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21.15 Uhr die Scheibe eines Seats ein, der in der Flurstraße geparkt war. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. Nun suchen die Beamten nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telfonnummer 0821/323-1810 entgegen. (kinp)

