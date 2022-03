Meitingen-Herbertshofen

16:40 Uhr

Autofahrer verwechselt Gänge und fährt in eine Hauswand

Fehler beim Gänge-Schalten: Den Vor- und den Rückwärtsgang verwechselt hat am Mittwochnachmittag um 13 Uhr ein Autofahrer auf dem Parkplatz des Lidl-Markts in Herbertshofen. Infolgedessen fuhr er nach Angaben der Polizei rückwärts und krachte mit seinem Fahrzeug mit einiger Woche in die Wand des Discounters. Dabei entstand an seinem Ford ein nicht näher bezifferter Totalschaden. Den Schaden an der Hauswand schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. (lig)

