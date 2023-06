Herbertshofen feiert die 120 Jahre alte Dorflinde

Nach zwölf Jahren Pause lebt das Lindenfest in Herbertshofen wieder auf.

Nach zwölfjähriger Pause findet heuer wieder das beliebte Lindenfest in Herbertshofen an der 120 Jahre alten Dorflinde statt. Im Jahre 1994 hatte der örtliche Weizenclub diese Wohltätigkeitsveranstaltung ins Leben gerufen. "Da der Verein auf die Einnahmen nicht angewiesen war, entschlossen sich die Verantwortlichen dazu, eine Benefizveranstaltung daraus zu machen", schildert der in Herbertshofen wohnende Meitinger Marktgemeinderat Anton Kraus. Im Laufe der Jahre von 1994 bis 2011 konnten so immerhin ca. 30.000 Euro an verschiedene soziale Einrichtungen gespendet werden.

Bald war das Lindenfest eines der beliebtesten Feste im Meitinger Ortsteil Herbertshofen und wurde alle zwei Jahre durchgeführt. "Die Linde", so Anton Kraus, wurde übrigens zur Gründung des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins im Jahre 1903 durch den Vorsitzenden, Pfarrer Josef Dillmann, gepflanzt, sodass die Linde heuer ihren 120. Geburtstag feiern kann. Erzählt wird, dass man den Baum beim gewaltigen Lechhochwasser von 1910 nur noch mit dem Floß umfahren konnte.

Herbertshofen feiert wieder Lindenfest

Erste Ideen, das Fest wieder aufleben zu lassen, gab es 2019, doch leider wurde das Ganze dann durch Corona ausgebremst. Im Herbst 2022 wurden schließlich Nägel mit Köpfen gemacht, Mitglieder der Dorfgemeinschaft trafen sich im Feuerwehrhaus zu einer Besprechung. Dabei wurde festgestellt, dass der Weizenclub das Fest allein nicht mehr stemmen konnte, aber wenn sich alle örtlichen Vereine zusammenschließen, sollte dies machbar sein. Zu diesem Zweck wurde aus der bislang losen Vereinigung "Dorfgemeinschaft Herbertshofen" ein eingetragener Verein gemacht. Nachdem der neue Verein natürlich erst mal ein finanzielles Polster benötigt, wird es im Jahr 2023 keine Benefizveranstaltung werden, da sich die Dorfgemeinschaft selbst tragen muss.

Dafür wird aber an beiden Tagen ein Losverkauf durchgeführt, bei dem man ein Stück des Herbertshofer Maibaums 2023 gewinnen kann. Der Erlös kommt einer wohltätigen Einrichtung im Markt Meitingen zu.

Info: Aufbau des Festplatzes am Freitag, 23. Juni ab 14.00 Uhr, Samstag, 24. Juni ab 9.00 Uhr. Abbau am Sonntag, 25. Juni ab 20.00 Uhr und Montag ab 9.00 Uhr. Helfer sind willkommen. Das Fest selbst beginnt am Samstag nach dem Gottesdienst um 18 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr.

