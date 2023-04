Herbertshofen trauert um Johann Deisenhofer.

Der ehemalige Gemeinderat aus Herbertshofen ist im Alter von 66 Jahren gestorben.

Große Trauer herrscht im Meitinger Ortsteil Herbertshofen. Vor wenigen Tagen verstarb nach langer Krankheit im Alter von 66 Jahren Johann Deisenhofer, ein vielfältig engagierter und in der Öffentlichkeit beliebter Mitbürger. "Er war ein Vorbild für andere und immer bereit, Verantwortung zu übernehmen", sagt Marktgemeinderat Anton Kraus. Johann Deisenhofer gehörte von 2002 bis 2020 in der Fraktion der Freien Wähler dem Meitinger Marktgemeinderat an, war von 1974 bis 2021 aktives Mitglied und viele Jahre Schriftführer und Vorsitzender bei der örtlichen Feuerwehr und somit auch am Bau des neuen Feuerwehrhauses maßgeblich beteiligt.

Ab dem Jahr 1978 gehörte der Verstorbene der Soldatenkameradschaft Herbertshofen–Erlingen an, organisierte deren Vereinsausflüge, setzte sich für die Neugestaltung des Kriegerdenkmals ein und organisierte die Kriegsgräbersammlung an den Friedhöfen in Herbertshofen und Erlingen. Darüber hinaus war er in vielen weiteren Vereinen engagiert.

Johann Deisenhofer engagierte sich in Herbertshofen

Besonders am Herzen lag dem Verstorbenen, dass alte Traditionen in den Vereinen beibehalten werden. Somit galt sein leider letztes Projekt der Restaurierung der alten, von Lehrer Hans Kaiser in den 70er Jahren geschaffenen Maibaumtafeln. "In Johann De-senhofer verliert Herbertshofen einen engagierten Mitbürger, Vereinskamerad und Freund, der immer bemüht war, in seinem Heimatort Mitverantwortung zu übernehmen", betont Anton Kraus. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung findet am Mittwoch, 19. April, 14 Uhr, in der Pfarrkirche St. Clemens in Herbertshofen statt. (peh)

