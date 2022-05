TSV Herbertshofen bietet bald auch Dart an

Der Meitinger Sportverein bekommt eine neue Abteilung hinzu. Mitte kommenden Jahres geht es los.

"Es gibt immer Höhen und Tiefen, die gemeistert werden müssen, wir sind froh, dass wir momentan das Auf und Ab mit Corona hinter uns haben und wieder geregelten sportlichen Aktivitäten nachgehen können", sagt die Vorsitzende des TSV Herbertshofen, Mandy Wenzel, zu Beginn der Jahreshauptversammlung in der örtlichen Sportgaststätte Zauberküche.

Wichtige Themen bei der Hauptversammlung waren die Luftfeuchtigkeit in den Umkleidekabinen sowie der Wasserschaden in den Schiri-Duschkabinen. "Nach wochenlanger Estrichtrocknung und Einbau von Lüftungsgittern und Sensoren stehen wir kurz vor dem Abschluss der Maßnahmen", sagte die Vorsitzende. "Zahlreiche Arbeitsdienste waren nötig, um die Veränderungen am Vereinsheim und am Sportgelände zu bewerkstelligen."

Dart spielen in Herbertshofen: Bald ist das möglich

Die Schulturnhalle wird für die Mittagsbetreuung der Schulkinder bis 16 Uhr benötigt, wodurch die Kindersportangebote zum Teil in die Sportheimhalle verlegt wurden - für die Übungsleiter eine große Herausforderung. Der Traum einiger Mitglieder geht in Erfüllung, noch in diesem Jahr wird eine sechste Abteilung, Dart-Sport, im Verein an den Start gehen. Am Jahresende 2021 waren 963 Mitglieder gemeldet, was einen Mitgliederrückgang darstellt.

Christian Unger berichtete von der neuen Abteilung Dart, die Mitte dieses Jahres an den Start gehen wird. "Momentan", so Unger, "finden noch Umbau- und Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im ehemaligen Sängerheim im Untergeschoss der Turnhalle statt, das dann unsere neue Heimat sein wird."