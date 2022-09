Herbertshofer Gartler planen mehr als einen Krauthobeltag

Nicht faul waren die Mitglieder des Gartenbauvereins Herbertshofen. Welche Pläne sie bis zum Jahresende schmieden.

Ein umfang- und abwechslungsreiches Jahresprogramm für 2022 hat das Vorstandsteam des Obst- und Gartenbauvereins Herbertshofen in den vergangenen Wochen und Monaten ausgearbeitet. Was bis zum Jahresende zu erwarten ist.

"Wir wussten zwar nicht, was in Sachen Corona noch alles auf uns zukommt, doch tatenlos wollen wir das Vereinsleben 2022 nicht dahinplätschern lassen", erklärt der Vereinsvorsitzende Günter Wünsch. So hat er gemeinsam mit seinem Vorstandsgremium ein umfang- und abwechslungsreiches Herbstprogramm zusammengestellt.

Zum Abschluss gibt's beim Gartenbauverein Herbertshofen eine Weihnachtsfahrt

Das Sommer- Herbstprogramm begann bereits mit der Inbetriebnahme der Saftpresse im Vereinsheim Mitte des Monats August und dauert bis Samstag, 30. Oktober. Der Vortrag "Obstsorten - Bestimmung" mit dem Pomologen Anton Kraus am Freitag, 30. September, der beliebte Krauthobeltag am Sonntag, 9. Oktober sowie eine Weihnachtsfahrt am Samstag, 3. Dezember runden das Programm ab. Die einzelnen Aktionszeiten der Veranstaltungen werden rechtzeitig veröffentlicht. Für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme am Jahresprogramm kostenfrei. Nähere Informationen gibt es unter: www.ogv-herbertshofen.de. (peh)



Lesen Sie dazu auch