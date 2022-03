In Hebertshofen gibt es jetzt eine Gruppe für Pfadfinderinnen

Plus Für gemeinsame Unternehmungen gibt es im Meitinger Ortsteil Herbertshofen eine neue Anlaufstelle. Zwei Freundinnen gründen eine Gruppe für Pfadfinderinnen.

Rebekka Graf, Leonie Weise und Helene Sölch haben ein ganz tolles, gemeinsames Hobby, finden die 15-jährigen Schülerinnen. Seit September sind sie Gruppenleiterinnen ihrer eigenen Pfadfinderinnengruppe bei der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG). Zur ersten Schnupperstunde kamen knapp 20 interessierte Mädchen im Alter zwischen sieben und zehn Jahren. „Geblieben sind 15 Mädchen“, berichten die Freundinnen stolz.