Hilfe für Familien von beeinträchtigten Kindern

. Viele Herausforderungen werden auch heuer auf viele Eltern und Erziehungsbe-rechtigte zukommen, damit ihre Kinder und auch Jugendliche künftig ihren Alltag, auch oh-ne Schulabschluss, leichter meistern können. Zu dieser Thematik lädt die FamilienAuszeit Meitingen zu einer Orientierungsmesse ein in die Dominikus – Ringeisen – Werkstätten (DRW) ein.

Der Gedanke, der leicht zur Sorge werden kann, ist der Auslöser für die Familien – Orientie-rungsmesse am Sonntag, 2. Februar die von 14 bis 17 Uhr in den Meitinger DRW Werkstät-ten stattfindet. Zahlreiche unterschiedliche Aussteller aus und den benachbarten Regionen beantworten an ihren Ständen Fragen zu Themen welche Unterstützungs- und Zukunftsmög-lichkeiten vom Kindergarten- bis zum Erwachsenenalter in ihren Betreuungsstätten, Förder-einrichtungen, Schulen, Firmen und Beratungen möglich sind.

Folgende Einrichtungen, Beratungsstellen und Firmen beteiligen sich an der Orientierungs-messe in Meitingen: CAB Caritas (u.a. Träger der Ulrichswerkstätten), Bayrisches Rotes Kreuz (u.a. Ansprechpartner der Offenen Behinderten Arbeit für den nördlichen Landkreis Augsburg), Lebenshilfe Augsburg (u.a. Ansprechpartner der Offenen Behinderten Arbeit für den südlichen Landkreis Augsburg), Integrationsfachdient Augsburg/Donauwörth (u.a. Un-tertützer bei der Integration in den 1. Arbeitsmarkt für beeinträchtigte Personen), Sankt Eli-sabeth - KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum (u.a. Berufsbildungswerk und Berufs-schule für beeinträchtigte Personen) EinsMehr Akademie (u.a. Bildungseinrichtung für geistig beeinträchtigte Personen) Dominikus-Ringeisen -Werk Meitingen (u.a. Förderstätte und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen), Montessori Kinderhaus Meitingen (u.a. inklu-sive Krippen- und Kindergartengruppen) , Markt Meitingen (u.a. inklusive Krippen- und Kin-dergartengruppen), Hessing Förderzentrum für Kinder und Jugendliche (u.a. inklusives Kin-derhaus und interdisziplinäre Frühförderung), Fritz-Felsenstein-Haus für Körperbehinderte (u.a. Schule und SVE mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung), Kreisjugendring Augsburg-Land (u.a. inklusive Ferienprogramme) , Stoll Bauunternehmen Herbertshofen (u.a. Ausbildungsbetrieb), Zimmerei Baumann Ellgau (u.a. Ausbildungsbe-trieb), Edeka Debrassine Nordendorf (u.a. Ausbildungsbetrieb), Giebler Meitingen (u.a. Aus-bildungsbetrieb).

Im Rahmen der Veranstaltung gibt es wie bereits bei bisherigen FamilienAuszeit -Treffen ein Austausch-Café mit Kaffee und Kuchen, Kinderaktionen an Ausstellerständen und ein Ge-schwisterkinderspieletreff. Auch eine Infowand mit unterschiedlichen Flyern, ein Spieletisch und Büchertisch, unter anderem mit Fachbüchern oder Kinderbüchern zum Thema Inklusion ausgestattet, stehen zum Reinlesen und Ausprobieren zur Verfügung.

Anmeldungen werden bis Samstag, 25. Januar angenommen, aber auch ohne Anmeldung sind nach Aussage des Veranstalters Teilnahmen an der Messe möglich. Die Veranstaltung ist kostenfrei. (peh)