Hobbykünstler ließ sich auch vom Hochwasser nicht stoppen

Seit 37 Jahren stellen Hobbyfreunde in Meitingen ihre Kunstwerke aus. Doch so einen Sommer hatte es zuvor nicht gegeben. Die schwere Hochwasserkatastrophe im Juni hatte unter anderem Robert Ebner aus Kühlenthal betroffen. Obwohl das Hochwasser seine Werkstatt zerstört hatte, fertigte er 93 kleine Kunstwerke für den Christbaum auf der Ausstellung der Hobbyfreunde. Das erzählte die langjährige Hobbyfreunde-Vorsitzende Anne Herbst.

„In unserer heutigen Zeit, in der negative Schlagzeilen zum Tagesablauf gehören, kann man mit einem zeitfüllenden Hobby schmerzliche Gedanken vertreiben und das Leben wieder durchaus positiv sehen.“ Christa Müller, Vorsitzende der Hobbykünstler

Und noch etwas war in diesem Jahr anders: Weil das Meitinger Rathaus saniert wird, fand die Ausstellung zum ersten Mal im Bürgersaal und in dessen Foyer statt. Unter der Leitung ihrer ersten Vorsitzenden Christa Müller nahmen 31 Hobbykünstler aus Meitingen und der Region an der zweitägigen Veranstaltung teil. Die Hobbyfreunde, darunter zehn neue Aussteller, präsentierten an beiden Tagen kunstvolle Arbeiten: Malereien aller Stilrichtungen, Holzarbeiten, Krippen, Schnitz- und Drechselarbeiten, Strick-, Häkel- sowie Filztechniken. Bereits zur Eröffnung, die vom Musiktrio Saitenpfiff bei einem kleinen Sektumtrunk musikalisch umrahmt wurde, fanden sich zahlreiche Besucher und Kunstfreunde ein.

Ein großes Sortiment mit verschiedenen in Handarbeit gefertigter Taschen präsen-tierte Hannelore Marb den Ausstellungsbesuchern

„Es ist eigentlich keine Hobby-, sondern eine Künstlerausstellung, die seit Jahrzehnten einen festen Platz im Terminkalender der Marktgemeinde hat. Und an dem die Aussteller die Bevölkerung mit ihren kunstvollen Arbeiten begeistern und sie ein wenig vom oft stressigen Alltag ablenken“, freute sich Meitingens dritter Bürgermeister Rudi Helfert in seinen Begrüßungsworten. Christa Müller lobte das Engagement der Aussteller und der Vereinsmitglieder. „In unserer heutigen Zeit, in der negative Schlagzeilen zum Tagesablauf gehören, kann man mit einem zeitfüllenden Hobby schmerzliche Gedanken vertreiben und das Leben wieder durchaus positiv sehen“, dankte die Vorsitzende den Hobbyfreunden.

Lisa Hermann aus Nordendorf hatte eine große Anzahl ihrer farbenprächtigen Bilder zur Ausstellung mitgebracht.

An beiden Tagen herrschte reger Besuch im Bürgersaal. Es wurde nicht nur viel Kunst angeboten - manche Hobbyfreunde zeigten auch vor Ort, wie sie arbeiten Angela Buchschuster und Inge Köhler von der Spinnenbande Buttenwiesen etwa konnte man bei ihrer Tätigkeit am Spinnrad zuschauen.

Bilder, Aquarelle sowie Fotografien von Daniela und Michaela Mildner wurden von den Ausstellungsbesuchern bewundernd bestaunt.

An einem Ausstellungsstand waren sogar drei Generationen vor Ort. Margot Renner mit Malarbeiten, Daniela Mildner, Tochter, mit Fotografien und Enkelin Michaela mit Aquarellarbeiten. Wie bereits in all den Jahren zuvor fand erneut ein Sonderverkauf von Handarbeiten statt, dessen Reinerlös dem Kinderheim in Baschenegg bestimmt ist. 613 Euro wurden dabei eingenommen.

Robert Ebners Holzsterne waren nicht nur in Meitingen zu sehen; die Sterne werden wieder wie in all den Jahren zuvor dem Bayerischen Rundfunk für die Aktion „Sternstunden“ auf dem Nürnberger Christkindlmarkt zum Verkauf zur Verfügung gestellt.

Eine große Anzahl Holzsterne zum Verkauf auf dem weltbekannten Nürnberger Christkindlmarkt für die Aktion „Sternstunden" des bayerischen Rundfunks wurden Robert Ebner aus Kühlenthal kunstvoll hergestellt.