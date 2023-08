Meitingen/Holzen

So entdeckte Markus Stöckl aus Meitingen seine Liebe zu den Bienen

Plus Trotz Behinderung ist Markus Stöckl ein begeisterter Imker im Meitinger Verein. Und sogar ein besonders erfolgreicher. Doch er hat noch weitere Interessen.

Von Steffi Brand

Der letzte Sonntag im Monat ist für Markus Stöckl ein Pflichttermin. Dann steht ein Weißwurstfrühstück mit „seinem“ Verein an, berichtet er stolz und voller Vorfreude auf das gemütliche Beisammensein am Lehrbienenstand am Kloster Holzen. Der 54-Jährige, der in einer Außenwohngruppe des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Meitingen lebt und im Ort in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung tätig ist, ist Jungimker. Und ein besonders guter obendrein, lobt Sebastian Girstenbrei, der nicht nur Vorsitzender des Imkereivereins Ehingen ist, sondern auch Markus Stöckls Pate im Verein.

Warum Markus Stöckl wirklich ein Stück weit von „seinem Verein“ sprechen darf, erklären beide mit Verweis darauf, dass der Imkerverein erst durch die Initiative von Markus Stöckl als eingetragener Verein firmiert – und das, obgleich der Imkerverein Ehingen bereits seit 1888 besteht. Damit ist er auch der älteste Verein des Imker-Kreisverbandes Augsburg-Land. Ursprünglich gegründet wurde der Imkereiverein Ehingen vom damaligen Ortspfarrer, von Franz Oswald, und Meinrad Steichele, einem Lehrer aus Allmannshofen. Erst im letzten Jahr wurde die Eintragung notariell beglaubigt. Heute zählt der Verein etwa 45 Mitglieder im Alter zwischen 18 und über 90 Jahren, berichtet Girstenbrei. Er freut sich über die vielen aktiven Mitglieder, die sich nicht nur um die Bienenvölker und den Lehrbienenstand am Kloster Holzen kümmern, sondern auch Gemeinsamkeit zelebrieren – wie beim monatlichen Weißwurstfrühstück.

