Meitingen

07:00 Uhr

Warum diese Frauen Sterbende im Hospiz begleiten wollen

Plus Acht Hospizbegleiterinnen haben in Meitingen ihr Zertifikat erhalten. Jetzt wartet auf die Frauen eine Aufgabe, die viele Menschen scheuen.

Von Steffi Brand

Stolz halten Marianne Ziegler, Severine Gerber, Hannelore Ritzka, Stephanie Schütze, Heike Lang, Viktoria Kletti, Gerda Klügl und Rosmarie Gumpp ihre Zertifikate in Händen, die sie in der katholischen Kirche St. Wolfgang in Meitingen erhalten haben. Erfolgreich haben sie die Ausbildung zu ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen absolviert und sich im Seniorenbüro zusammengefunden, um den Kurs noch einmal Revue passieren zu lassen und die lobenden Worte zu genießen, die Helmut Wech fand, der als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sozialstation Meitingen und Umgebung an der Veranstaltung teilnahm.

Für Severine Gerber war die Ausbildung zur Hospizbegleiterin ein Schritt „back to the roots“, erklärt die 47-Jährige aus Meitingen. Bereits als Kind, im Alter von 13 Jahren, habe sie gern den Sonntagsdienst im Krankenhaus übernommen. Schnell war für Severine Gerber dann klar, die Ausbildung zur Krankenschwester zu absolvieren. In ihrem Beruf sei sie bereits mit dem Tod in Berührung gekommen; auch auf der Onkologie, der Krebs-Station, war sie tätig und wurde ein Stück weit „geprägt von den Menschen, die sterben werden“, erinnert sie sich. Mittlerweile ist Severine Gerber aus gesundheitlichen Gründen in ihrem zweiten Wunschberuf tätig und arbeitet als Erzieherin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen