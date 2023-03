Hunderte Beschäftigte demonstrieren in Meitingen für "fairen Strompreis"

Zur Stunde findet in Meitingen eine große Protestveranstaltung mit Ministerpräsident Markus Söder statt. Die Gewerkschaft warnt: Tausende Arbeitsplätze auf der Kippe.

Hunderte von Beschäftigten aus der Chemie- und Metallindustrie im nördlichen Landkreis Augsburg haben am heutigen Donnerstagnachmittag bei einer Demonstration in Meitingen faire Strompreise für ihre energieintensiven Betriebe gefordert.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen hier in ganz Schwaben sorgen sich um ihre Arbeitsplätze“, sagt Torsten Falke, Bezirksleiter der IGBCE Augsburg. „Die Politik muss ihrer Verantwortung für die Beschäftigten in der energieintensiven Industrie endlich gerecht werden. Es darf nicht so weit kommen, dass aufgrund hoher Stromkosten Anlagen geschlossen, Produktion ins Ausland verlagert und Deutschland so schrittweise deindustrialisiert wird“, mahnt Falke. Im Großraum Augsburg sieht die IGBCE alleine knapp 3000 Arbeitsplätze in den Industrieparks in Bobingen und Gersthofen und in der Papierindustrie als gefährdet an.

Bei der Demo vor Ort war auch Max Aicher (vorne), der an der Spitze der gleichnamigen Unternehmensgruppe steht. Foto: Marcus Merk

Gewerkschaft IGBCE richtet Appell auch an Markus Söder

Bei der Kundgebung waren auch Vertreterinnen und Vertreter der Bundes- und Landesregierung, unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) anwesend. Sie forderten ebenfalls vom Bund einen staatlich reglementierten Strompreis, der deutschen Betrieben eine weltweite Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen soll. Auch an Ministerpräsident Söder richtete die IGBCE Bezirksleitung klare Worte: „Die Landesregierung muss nun die Genehmigungsverfahren für Stromtrassen, Stromspeicher und den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich beschleunigen – Wir brauchen jetzt einen „Genehmigungsbooster“ wie ihn Deutschland noch nicht gesehen hat“, so Torsten Falke.

Die Kundgebung war Teil eines bundesweiten Aktionstags für die Einführung eines speziellen Industriestrompreises für die energieintensiven Branchen. Zu dem Aktionstag hatten die drei Industriegewerkschaften IGBCE, IG Metall und IG BAU aufgerufen. (AZ/cf)