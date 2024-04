Im Café Frohsinn in Meitingen ist der Name Programm

Plus Ratschen, spielen, miteinander Zeit verbringen - das können Seniorinnen und Senioren bei einem regelmäßigen Treffen in Meitingen.

Wenn Heidi Strehle, Jutta Höft und Hildegard Hein sich in der Begegnungsstätte am Fiakerpark treffen, dann geht es – je nach Wochentag – immer um etwas anderes: Im Café Frohsinn, das jeden zweiten Montag von 14 bis 17 Uhr stattfindet, geht es ums Ratschen, ums Kaffeetrinken und Kuchenessen und ein bisschen gespielt wird auch. Beim Spiele-Treff, der jeden Donnerstag von 13 bis 17 Uhr stattfindet, steht hingegen der Spielspaß im Fokus. Doch die drei Seniorinnen gehen auch noch aus einem anderen Grund zu den offenen Treffpunkten des Seniorenbüros: Sie haben dort Gleichgesinnte getroffen, deren Gesellschaft sie schätzen und mit denen sie mittlerweile sogar außerhalb der organisierten Treffpunkte Zeit verbringen.

Entstanden sind die Treffpunkte vor knapp zehn Jahren, allerdings trafen sich damals noch alle miteinander – und zwar im Ideencafé. So hieß der erste offene Treffpunkt, der das erfüllen sollte, wofür die Begegnungsstätte schon von der bloßen Wortbedeutung her ursprünglich geschaffen wurde – nämlich für Begegnungen.