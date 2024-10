Im Fahrradtreff werden wieder Räder gerichtet und gespendet

Der Meitinger Fahrrad-Reparatur-Treff hat seine Türen auch im Herbst alle 14 Tage geöffnet. Der nächste Termin ist am Freitag, 11. Oktober, von 15 bis 17 Uhr beim neuen Werkstattschuppen neben der Dr. Josef-Metzger-Halle (ehemals Gemeindehalle) in der Werner-von-Siemens-Str. 2. In diesem Jahr wurden laut Pressemitteilung mehr als 100 Fahrräder repariert, rund 30 Fahrräder wurden zudem als Spende abgegeben. Davon wurden inzwischen 20 Exemplare aufbereitet an die Marktgemeinde weitergegeben, damit diese gegen einen Obolus an Bedürftige ausgegeben werden können. Aktuell stehen in der Werkstatt noch unzählige gespendete Fahrräder, die noch repariert werden müssen. Deshalb werden bis auf Weiteres nur noch fahrtaugliche Fahrräder als Spenden angenommen.

Fahrtüchtige Räder sind immer willkommen

Wer Reparaturbedarf für sein gebrauchtes Fahrrad hat oder ausrangierte, fahrtüchtige Fahrräder als Spende zur Verfügung stellen möchte, ist willkommen, beim Fahrrad-Reparatur-Treff vorbeizukommen. Hinter dem Angebot stehen rund zehn ehrenamtliche Reparateure, die sich seit Juni 2023 mit viel Engagement, Fachwissen und Freude um reparaturbedürftige und gespendete Fahrräder kümmern.Das Projekt wurde vom Meitinger Forum für Migration in Kooperation mit dem Repair-Café auf die Beine gestellt und richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger in Meitingen und Umgebung. (AZ)