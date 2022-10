Meitingen

Im Mädelelech bei Meitingen werden trainierte Bachforellen gezählt

Plus Vor einem Jahr setzte das Institut für Fischerei speziell trainierte Bachforellen aus. Nun zeigte sich, ob diese Fische höhere Überlebenschancen haben.

Der Bestand an Bachforellen ist auch im Augsburger Land stark gefährdet. In der aktuellen Roten Liste wird dieser Fisch mit seinen roten Tupfen an den Seiten bereits in der Vorwarnliste geführt. Mit einem bundesweit einmaligen Projekt will das Institut für Fischerei aus Starnberg dies ändern und hat dazu den Fischerverein Meitingen mit ins Boot geholt. 2100 junge Bachforellen wurden vor gut einem Jahr in den Mädelelech bei Meitingen eingesetzt. Doch die eine Hälfte dieser Fische hatte zuvor ein ganz besonderes Training erhalten, um sie auf das Leben in freier Wildbahn vorzubereiten. Nun wurde das Gewässer schonend abgefischt, um zu schauen, ob sich das Training gelohnt hat. Und das Ergebnis hat selbst die Fachleute überrascht.

