In einem Abschlusszeugnis steht die 1,18

Am Ende eines erfolgreichen Schuljahres war es endlich so weit: Die Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule verabschiedete stolz 158 Absolventinnen und Absolventen. Realschuldirektorin Judith Lindsay gab der feierlichen Zeremonie einen würdigen Rahmen. Zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft nahmen an der Feierlichkeit teil. Die Landtagsabgeordnete Marina Jakob neben Michael Higl, stellvertretender Landrat und Bürgermeister der Marktgemeinde Meitingen sowie einige Amtskollegen aus den umliegenden Ortschaften. Gemeinsam mit weiteren politischen Ehrengästen - darunter die Kreis- und Bezirksrätin Annemarie Probst – wurden die Schülerinnen und Schüler mit gewählt ausgedrückten Grußworten in die Zukunft verabschiedet.

Aus „Küken“ wurden „Architekten“

Helena Rigatos, erste Realschulkonrektorin, strahlte vor Freude, als sie die stolzen Absolventinnen und Absolventen beglückwünschte. Dieser Tag ist „euer Tag“ und markiert einen Neuanfang, denn der „Hauptteil des Lebens“ beginnt nun. Mit den Worten „Power up your life“, dem diesjährigen Abschlussmotto, beendete Helena Rigatos ihre Rede. Stellvertretend für den Landrat Martin Sailer gratulierte Meitingens Bürgermeister Higl den Anwesenden. Er bedankte sich für ihr herausragendes Engagement während der Schulzeit, unter anderem für den unvergesslichen Einsatz für Dr. Metzger zum 80. Todestag und die Vernissage im Rathaus. Die Absolventinnen und Absolventen könnten stolz auf ihre Zeit an der Schule zurückblicken und mit Optimismus in die Zukunft schreiten.

Realschuldirektorin Judith Lindsay gratulierte den Absolventinnen und Absolventen voller Stolz. Die einstigen „Küken“ seien jetzt groß geworden und hätten heute den vorerst „höchsten Berg“ erklommen. „Mut, Ausdauer und persönlichem Engagement“ hätten sie an dieses Ziel geführt. Nun seien sie dazu aufgefordert „als Architekten“ ihr weiteres Leben selbst zu gestalten.

Die Klassenbesten durften sich über eine Ehrung durch die Schulleiterin freuen sowie über ein individuelles Buchgeschenk, das vom Elternbeirat gespendet worden war: darunter Niklas Hager (10a), Madeleine Pabst (10b), Daniel Wech (10c), Yannick Mehring (10d), Lilly Grund sowie Boris-Mihail Mlechkov (10e) und Pauline Alt (10f). Die jeweiligen Klassenleiterinnen und Klassenleiter ließen auf humorvolle Art die Realschulzeit Revue passieren und setzten damit besondere Glanzlichter. Die herausragenden Ergebnisse des Schulbesten Niklas Hager mit einer Traumnote von 1,18 wurden in besonderem Maß gewürdigt.

Schülerinnen und Schüler, die über viele Jahre herausragendes Engagement für die Schulfamilie und das Schulleben gezeigt hatten, wurden mit der „Ehrenmedaille“ gewürdigt. Oliver Hartinger, Vorsitzender des Elternbeirats, überbrachte die Glückwünsche der Elternschaft. Andreas Dohse, zweiter Realschulkonrektor, bedankte sich herzlich bei allen Beteiligten vor und hinter den Kulissen (etwa Schulchor, Schulband, TanzAG, Catering-Team). Ein besonderer Dank ging an Isabelle Schuhladen, BerRin, welche die Abschlussfeier maßgeblich organisiert hatte. Christine Weinl