In Meitingen gibt es eine weitere Packstation.

Die DHL hat laut Pressemitteilung in Meitingen eine weitere Packstation in Betrieb genommen. Diese befindet sich in der Ulrichstraße 24. Kunden und Kundinnen können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten 121 umfasst 66 Fächer. Bei der Packstation in Meitingen handelt es sich um einen App-gesteuerten Automatentyp, der – anders als die klassische Packstation – kein Display benötigt, da Kundschaft ihn ausschließlich per Smartphone bedienen.

So viele Packstationen betreibt die DHL in Deutschland

DHL betreibt eigenen Auskünften zufolge bundesweit mehr als 14.500 Automaten, darunter rund 13.800 Packstationen sowie über 700 Poststationen, an denen Kundinnen und Kunden zusätzlich auch Postdienstleistungen erhalten können. Aufgrund der hohen Kundennachfrage will das Unternehmen die Zahl der Automaten weiter erhöhen. DHL hat den Packstationsservice bereits 2003 als erstes Unternehmen im deutschen Markt eingeführt. Schon heute nutzen rund 23 Millionen registrierte Menschen die rund 13.800 DHL Packstationen mit mehr als einer Million Fächern.

Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukunden die Post und DHL App. Unter deutschepost.de/standorte kann man alle Standorte von Pack- und Poststationen, Filialen, Paketshops und Briefkästen von Deutsche Post und DHL abrufen. (AZ)