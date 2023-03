In Meitingen wartet das neue Hobby vor der Haustür

Hobby-Starter: Dieses Angebot soll in Meitingen gegen die gähnende Langeweile im Jugendzimmer helfen. Von wem es kommt und für wen es gedacht ist.

Maike ist es nach der Schule oft langweilig. Wenn sie ihre Hausaufgaben erledigt hat, weiß sie nicht so recht, was sie mit ihrer Freizeit anfangen soll. Liebend gern würde sie aktiv werden und mit anpacken – aber wo? Maximilian geht’s ähnlich. Nach der Schule trifft er sich hier und da mal mit Freunden. Doch eine Beschäftigung haben sie meist nicht. Und wenn sie zu lange vor dem Computer oder dem Videospiel sitzen, um zu zocken, gibt’s regelmäßig Ärger zuhause. Doch mit der Aufforderung „geht raus, sucht euch ein Hobby“ wissen Maike und Maximilian nicht so recht etwas anzufangen.

Neues Angebot im Familienzentrum Meitingen

Ab Ende März können Maike und Maximilian auf Gleichgesinnte im Familienzentrum der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Meitingen treffen, denn dort startet am Donnerstag, 30. März, um 16.30 Uhr ein neues Angebot. Junge Menschen zwischen 12 und 17 Jahren, die neue Leute kennenlernen möchten, ihre Interessen erweitern oder einfach mal eine neue Freizeitbeschäftigung austesten wollen, sind eingeladen, um zum „Hobby-Starter“ zu werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Im Familienzentrum kann gemeinsam gekocht werden. Auch ein Krimi-Dinner könnte stattfinden. Anschließend soll es Angebote im Familienzentrum geben – beispielsweise malen, eine Nähwerkstatt aus der Kategorie der Do-it-yourself-Angebote oder Arbeiten mit Holz. Dann soll die Truppe der Hobby-Starter gemeinsam losziehen, um die Angebote im Markt Meitingen unter die Lupe zu nehmen. Welche Aufgaben die Freiwillige Feuerwehr wirklich übernimmt, welche Sportart auch für „Spät-Starter“ geeignet ist und vieles mehr.

Hobbys: Was in Meitingen geboten ist

Das neue Angebot der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe kommt nicht von ungefähr. In vielen Jugendzimmern herrscht nachmittags Langeweile oder es fehlt an der Idee oder am Mut, sich aufzumachen, um neue Interessen auszuloten. Mit einer veränderten Selbstwahrnehmung im Jugendalter fällt es so manchem schwer, sich allein aufzumachen, weiß die Diplom-Sozialpädagogin Birgit Sölch, die mit den Hobby-Startern etwas Neues ausprobieren möchte. Doch auch Eltern, die über ebendiese Entwicklung besorgt sind, waren ein Impuls, um im Meitinger Familienzentrum das neue Programm der „Hobby-Starter“ auszurufen.

Info: Die Hobby-Starter treffen sich erstmals am Donnerstag, 30. März, um 16.30 Uhr im St.-Gregor-Familienzentrum (Donauwörther Straße 9c in Meitingen). Anschließend werden sich die Hobby-Starter am 20. April und am 4. Mai treffen. Für Rückfragen im Vorfeld steht Birgit Sölch aus dem Familienzentrum Meitingen unter der Nummer 08271-813777 und unter 0176-29278451 zur Verfügung. Per Mail ist die Diplom-Sozialpädagogin auch unter familienberatungm@st-gregor.de erreichbar.

Lesen Sie dazu auch