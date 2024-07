In und um Meitingen wird Altpapier gesammelt

Die monatliche Altpapiersammlung findet am Samstag, 3. August, im Markt Meitingen statt. Sie wird im gesamten Gemeindegebiet als Straßensammlung durchgeführt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit der Direktanlieferung zu den Containern. In Herbertshofen steht der Container bereits am Freitag, 2. August, von 14 bis 18 Uhr zur Anlieferung zur Verfügung. Die weiteren Termine: Am Sportplatz in Erlingen von 9 bis 13 Uhr, in Herbertshofen am Feuerwehrhaus von 8 bis 13 Uhr, in Meitingen und Langenreichen am Meitinger Bauhof von 8.30 bis 13 Uhr, in Ostendorf und Waltershofen am Sportplatz in Ostendorf von 9 bis 13 Uhr. (AZ)