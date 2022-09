Ingrid Steeger kommt nach Meitingen

Eine ungewöhnliche Aktion führt die Schauspielerin ("Klimbim") an zwei Abenden in den Tennisclub.

Prominenten Besuch bekommt der TC Meitingen. Am Mittwoch, 28. September, und Donnerstag, 29. September, jeweils um 19 Uhr unterstützt im Clubheim am Stettiner Ring 42 Schauspielerin Ingrid Steeger eine wohltätige Aktion. Bekannt wurde Steger mit der Kultserie der 70er-Jahre, "Klimbim", eine der ersten Comedy-Fernsehserien, in der sie die Horrortochter Gabi Klimbim spielte.

In Meitingen wird die in Hannover lebende Künstlerin Marie de Gae einen englischen Oldtimer, einen Hillmann Baujahr 1936, mit Ärztetechnik in ein Kunstobjekt verwandeln. Die Arbeiten finden in der Alten Schmiede des Oldtimer-Sammlers Günter Schuster im Meitinger Ortsteil Ostendorf statt. Später wird das Gefährt auf verschiedenen Messen präsentiert und für wohltätige Zwecke vermietet und letztendlich versteigert. Der Inhaber und Spender des zukünftigen "Friedensautos", Rolf Löbig, ist ein guter Bekannter von Ingrid Steeger, die sich für diese Aktion engagiert. (peh)

