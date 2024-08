Initiativtreffen für Meitinger Kochgruppen

Wer hat Interesse an einer Gruppe, die regelmäßig zur Mittagsmahlzeit zusammenkommt? Wer kann sich vorstellen, die Mahlzeit auch selbst mit herzustellen, also hierfür zu planen, einzukaufen bei der Zubereitung zu helfen und anschließend mit abzuwaschen und aufzuräumen, je nachdem, wer welche Dienste mit übernimmt? Das Meitinger Seniorenbüro veranstaltet ein Initiativtreffen, um sich mit Interessierten über die Umsetzung von Meitinger Kochgruppen unterhalten. Dabei ist es egal, ob man kochen kann, oder nur geringes Kochwissen hat. Wichtig sei vielmehr das Interesse am gemeinsamen Tun und die Lust darauf, in Gesellschaft Mittag zu essen. Das Treffen findet am Mittwoch, 4. September, von 14 bis 15.30 Uhr statt. Ort des Treffens ist die AWO-Begegnungsstätte unter der Gemeindehalle (an der Ostseite, Werner-von-Siemensstraße 2), in der es auch eine offene Küchenzeile gibt. Eine Anmeldung beim Seniorenbüro (schriftlich per E-Mail an seniorenbuero-meitingen@augsburg-asb.de, persönlich oder telefonisch, 08271-81 41 730) bis zum 2. September ist aufgrund der Planung erforderlich. (AZ)