Erfolgsgeschichte Integration – drei Migranten aus Meitingen erzählen

Gut essen, Zähne richten, Fußball spielen: Dank gut integrierter Menschen lässt es sich in Meitingen leben. Dafür gab es jetzt sogar einen Preis.

Es gibt zu wenige Ärzte, den Vereinen fehlt der Nachwuchs: Das sind Probleme, mit denen einige Gemeinden zu kämpfen haben. Viele Menschen gehen in Rente, weniger kommen nach. Daher freut man sich in der Marktverwaltung über jede und jeden, der aus dem Ausland herzieht, um das Leben in Meitingen zu bereichern. Drei Migranten haben von sich erzählt. Ihre Erfolgsgeschichten sind es, die Meitingen zum Gewinner des schwäbischen Integrationspreises gemacht haben.

