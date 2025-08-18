Icon Menü
Meitingen: Interesse an Hunde-fürs-Leben-Diplom in Meitingen ungebrochen

Meitingen

Interesse an Hunde-fürs-Leben-Diplom in Meitingen ungebrochen

Geübt wurde der Umgang vor allem mit fremden Hunden.
    Assistenzhund Keylam und Therapiehund Apollo beim Training mit den Kindern.
    Assistenzhund Keylam und Therapiehund Apollo beim Training mit den Kindern. Foto: Claudia Taepper

    Obwohl der Kurs beim Meitinger Ferienprogramm in diesem Jahr schon zum vierten Mal angeboten wurde, war das Interesse immer noch ungebrochen. Neben der Vemittlung von Wissen im Umgang mit Hunden wurden Leckerli-Boxen gebastelt. Nach zwei intensiven Stunden hatten alle Anwärter ihr Hunde-fürs-Leben-Diplom mit Bravour bestanden und bekamen ihre Urkunden von den Kursleiterinnen Lisa Ophüls und Claudia Taepper vom Verein Hunde fürs Leben überreicht. Geübt hatten die Kinder mit Assistenzhund Keylam und Therapiehund Apollo. Der Verein mit Sitz in Augsburg bildet ehrenamtlich und kostenlos Assistenzhunde aus und leistet Aufklärungsarbeit mit Vorträgen unter anderem auf Messen, in Berufsfachschulen und Universitäten. (AZ)

