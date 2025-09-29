Meitingen wird zum Digitalpilot

Die Verwaltungen von Städten und Gemeinden sollen digitaler arbeiten. Das könnte sowohl den Kommunen als auch Bürgerinnen und Bürgern Zeit sparen oder Vorläufe vereinfachen. Der Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger, hat mit Bayerns Minister für Digitales, Fabian Mehring, nun eine entsprechende Kooperation vereinbart. In bayerischen Pilot-Kommunen soll eine Blaupause für ein flächendeckendes Angebot an digitalen Verwaltungsleistungen entwickelt werden. Mit dabei ist neben Augsburg, Aschaffenburg, Pullach und den Kreisen Kelheim und Regensburg auch Meitingen.

Was steckt hinter der Pilotfunktion in Meitingen?

Bayern ist laut Mehring Deutschlands Taktgeber bei der Verwaltungsdigitalisierung. Nach den aktuellen Zahlen des Dashboards Digitale Verwaltung des Bundesdigitalministeriums belegen bayerische Landkreise und kreisfreie Städte die vordersten 50 Plätze im Deutschland-Ranking – erst auf Platz 51 folgt mit Köln die erste nicht-bayerische Kommune. Augsburg liegt mit knapp 1800 Verwaltungsleistungen, die online angeboten werden, im bundesweiten Vergleich auf Platz eins. Die neue Pilot-Kooperation sei ein logischer nächster Schritt, so Mehring. „Sie bietet die Chance, unsere Erfahrungen und Innovationen auf Bundesebene einzubringen und gemeinsam die digitale Transformation weiter voranzutreiben.“ Ziel sei, dass Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger von einfachen, schnellen und zuverlässigen digitalen Services profitieren.

Das sagt Meitingens Bürgermeister zu dem Digitalprojekt

Auch Meitingens Bürgermeister Michael Higl freut sich über die Teilnahme an dieser bayernweiten Digitaloffensive. Sie biete eine Chance, um Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger schneller und einfacher zu machen. Für seine Verwaltung habe der Umzug vom Rathaus in ein Gebäude der SGL im Vorfeld schon viel bewegt. „Wir haben uns zuvor viele Gedanken gemacht, was wir digitalisieren können“, berichtet der Bürgermeister auf Nachfrage. Viel Unterstützung biete ein Mitarbeiter, der sowohl IT- als auch verwaltungsaffin ist und so eine Schlüsselfunktion erfülle.

Icon vergrößern Das Meitinger Rathaus wird derzeit saniert. Die Verwaltung ist bei der SGL untergebracht. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Meitinger Rathaus wird derzeit saniert. Die Verwaltung ist bei der SGL untergebracht. Foto: Marcus Merk

Im Rahmen der Digitalpiloten-Funktion habe eine Delegation aus Berlin und München zwei Tage in Meitingen verbracht und sich mit Mitarbeitenden des Rathauses ausgetauscht. Das sei sehr gut angekommen. „Aber wie es weitergeht, weiß ich nicht“, sagt Bürgermeister Higl. Für ihn und sein Team spiele das Thema Digitalisierung auch bei den Planungen für die Sanierung des Rathauses eine wichtige Rolle. „Eine Frage ist etwa: Was bieten wir im Bürgerbüro alles online an - und was vielleicht bewusst nicht? Was zeichnet ein modernes Rathaus aus?“