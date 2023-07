Italienische Nacht bringt südländisches Flair auf den Meitinger Rathausplatz

Im Meitinger Ortszentrum feiern 2200 Gäste bis spät in die Nacht. Italienische Musik und Speisen sorgen für Urlaubsstimmung bei der „La Notte Italiana“.

Der Duft von frischen Pizzen war schon weit vor dem Meitinger Rathausplatz wahrzunehmen. Bei sommerlichen Temperaturen hatte die Junge Union Meitingen-Lechtal traditionell zur italienischen Nacht eingeladen. Bei der diesjährigen „La Notte Italiana“ feierten rund 2200 Gäste auslassen bis tief die Nacht.

Beste Stimmung auf dem Rathaus- und Marktplatz

Bereits den ganzen Tag über wurde der Rathausplatz bei schweißtreibenden Temperaturen mit Tischen und Bänken bestuhlt. Das Wolkengebilde in den Mittagsstunden zog sich zur Freude der Organisatoren schnell über Meitingen hinweg und den Feierlichkeiten stand somit nichts mehr im Wege. „Leider scheint die Sonne nicht, Wettergott Petrus hat wohl einen Vorhang aufgespannt“, schmunzelte ein junger Besucher mit Blick auf den bewölkten Himmel. Bereits in den frühen Abendstunden trafen sich die ersten Freude italienischer Lebensfreude, um auf dem Rathausplatz an diesem milden Sommerabend unter freiem Himmel zu feiern.

Somit kam auf dem Rathaus- und Marktplatz in Meitingen schnell Stimmung und gute Laune auf. Dafür sorgten bis spät in die Nacht hinein nicht zuletzt die zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten und italienisches Ambiente aus dem Land über dem Brennerpass. Meeresfrüchtesalat, Ofengemüse, Antipasta, italienische Bratwürste, Parmaschinken mit Melone und verschiedenste Nudelgerichte, Pizza Variationen von „Guiseppe“ vom Gasthof Neue Post sowie italienische Weine, herzhafter Espresso und Cappuccino fanden reißenden Absatz.

An der Spülmaschine war auch der Bürgermeister im Einsatz

„Es macht richtig mit Freude anzusehen“, so die Organisatoren Phillip Schmid und Annalena Wagner. Während an den Tischen mit Genuss getrunken und dazu italienische Köstlichkeiten verzehrt wurden, hatten die vielen Helfer im Ausschank und an den umliegenden Essenständen alle Hände voll zu tun. An der Spülmaschine war auch Bürgermeister Michael Higl im Einsatz. „Im Jahr 1989 fand die erste italienische Nacht statt und seit 1919 bin ich immer im Einsatz“, sagte der gut gelaunte Meitinger Rathauschef.