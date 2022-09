Jobmesse mal anders im Cineplex Meitingen

Die Berufsbildungsmesse "Azubispot" lockt am Dienstag zahlreiche junge Menschen ins Cineplex Meitingen. Das Konzept motiviert junge Leute zu intensiven Gesprächen mit Arbeitgebern.

"Kurzweilig, intensiv und in toller Atmosphäre" – so beschreibt die Berufsbildungsmesse "Azubispot" ihr Konzept. Die Jobmesse lockt am Dienstag im Meitinger Kino Cineplex zahlreiche Schulklassen und Jobsuchende an. Durch ein neuartiges Belohnungssystem werden junge Menschen dazu animiert, sich ausführlich mit den anwesenden Unternehmen auseinanderzusetzen.

Junge Menschen kommen im Kino in Kontakt mit Firmen und Ausstellern

"Wir erwarten zur Mittagszeit über 300 Schüler", sagt Jörg Hiltmann, der Geschäftsführer der Media-Agentur Ravensburg, die die Jobmesse deutschlandweit organisiert. Das Erfolgskonzept der Berufsbildungsmesse sei der richtige Zugang zu jungen Menschen. "Die jungen Leute für echte Gespräche mit den Firmen zu motivieren ist für uns das Wichtigste", sagt Hiltmann. Im Foyer des Kinos präsentieren 21 Firmen sich und ihre beruflichen Möglichkeiten. Zusätzlich hat jeder Aussteller die Möglichkeit, das junge Publikum in zwei 15-minütigen Präsentationen auf großer Kinoleinwand von sich zu überzeugen.

Nach dem Besuch von vier unterschiedlichen Vorträgen erhalten die Besucherinnen und Besucher eine Kinofreikarte. Bei jedem Gespräch am Informationsstand einer Firma gibt es ein Ticket für den sogenannten "Abräumsaal". Das ist ein weiterer Kinosaal in dem an einer virtuellen Slotmaschine unterschiedliche Preise gewonnen werden können. "So werden Werbegeschenkschlachten verhindert und intensive Gespräche gefördert", sagt Hiltmann. Sein Konzept kommt auch bei den Unternehmen gut an.

Der Fachkräftemangel erfordert neue Konzepte der Rekrutierung

"Der Fachkräftemangel ist überall ein Thema, man muss neue Wege gehen, außerdem erreichst du junge Leute lokal und nicht auf Messen die 120 Kilometer und weiter von den Schülern entfernt sind", sagt Joachim Herfert, der Ausbildungsleiter von Airbus Helicopters. Auch Nicole Wörzberger von der SIGEL GmbH gefallen die Abläufe der Messe. "Mit der Kinoatmosphäre erreicht man genau die richtige Zielgruppe und ich finde es gut, dass hier alle Aussteller die gleichen Voraussetzungen haben, egal ob kleinere Firmen oder große Konzerne", sagt die Ausbilderin. Tina Feldner von der GEDA GmbH sieht den großen Vorteil der Messe in der Art und Weise wie junge Menschen für den Austausch mit Unternehmen motiviert werden. "Wir finden das mit den Tickets klasse, es geht nicht nur um Werbegeschenke, sondern wir kommen mit den Leuten wirklich ins Gespräch", sagt sie.