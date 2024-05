Meitingen

"Jobturbo": So sollen Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integriert werden

Plus Eine Infoveranstaltung in Meitingen soll zeigen, wie Geflüchtete an Arbeitgeber vermittelt werden können. Wie das funktioniert, zeigen Unternehmen aus dem Lechtal.

Von Steffi Brand

In Meitingen wird am Donnerstag, 16. Mai, konkret, was für Diskussionsstoff sorgt: die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Dabei geht es etwa um den Spracherwerb und die Qualifizierung der geflüchteten Menschen, mit dem Ziel, die Beschäftigung weiter auszubauen. Teilnehmer haben die Möglichkeit, ganz konkrete Fragen zu stellen. Mitarbeitende vom Jobcenter Augsburger Land werden über die allgemeine Situation von Geflüchteten im Landkreis informieren, etwa zu den Fördermöglichkeiten des Jobcenters. Außerdem werden sie ganz konkret aufzeigen, wie Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund vermittelt werden.

Firma Kreuzer aus Kühlenthal fand durch Jobturbo zwei Azubis

Andreas Kreuzer, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma in Kühlenthal, kann diese Informationsveranstaltung nur jedem Unternehmer empfehlen. Kreuzer selbst hat bereits eine Infoveranstaltung zum Jobturbo besucht und war ganz „perplex, dass es so einfach gehen kann“. Wenn der Unternehmer davon spricht, dass das Jobcenter einen „Volltreffer“ gelandet hat, meint er damit zwei seiner Mitarbeiter, die nun die Chance bekommen, sich im Zuge einer Ausbildung für einen Beruf zu qualifizieren.

