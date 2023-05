Jugendblasorchester bietet jetzt auch Kinderchorklasse an

Meitingens Jugendblasorchester bietet viele Möglichkeiten zum Musizieren. Ab Donnerstag kommt noch ein Angebot für Kinder dazu.

Ab dem kommenden Donnerstag, 4. Mai, ist das Jugendblasorchester (JBO) Meitingen um ein Angebot reicher: Die Kinderchorklasse mit dem Namen „Notenhüpfer“ ist ein Angebot für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren, die Spaß am Singen haben. Um 15 Uhr treffen sich alle Interessierten erstmals im Haus der Musik und Kultur, der neuen JBO-Heimat in der Hauptstraße 60a, die erst kürzlich eingeweiht und bezogen wurde. Elisabeth Balser, die Leiterin des Kinderchorklasse ist ausgebildete Sängerin und Chorleiterin des Kinderchors der Donauwörther Musikschule, Lehrbeauftragte an der Universität Eichstätt und hat bereits mehrere Kinderchöre aufgebaut und geleitet.

Im JBO-Vorstand wird die Kinderchorklasse als musikalische Ergänzung angesehen, die das Angebot ergänzen soll. Auf dem Lehrplan der Kinderchorklasse, die sich einmal wöchentlich für jeweils 45 Minuten trifft, stehen altersgerechte Lieder in verschiedenen Sprachen und Musikstilen und aus verschiedenen Epochen. Die Schulung des Gehörs, der Stressabbau durch die Musik, die Ausbildung eines selbstsicheren Auftritts gehen damit einher. Gemeinsam könnten schauspielerische Ideen entwickelt werden, die dann mit anderen Musikgruppen des Jugendblasorchesters auf der Bühne präsentiert werden.

Hier gibt's Informationen zum Meitinger Angebot

Rückfragen zur Notenhüpfer-Kinderchorklasse beantwortet die Chorleiterin, Elisabeth Balser, per E-Mail unter elisabeth.balser@jbo-meitingen.de oder unter notenhuepfer@job-meitingen.de. Wer am Donnerstag, den 4. Mai, um 15 Uhr beim ersten Treffen der Notenhüpfer vorbeischauen möchten, ist herzlich eingeladen. Das Haus der Musik und Kultur befindet sich in der Hauptstraße 60a in Meitingen. (brast)