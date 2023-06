Karlheinz Reichmuth führt weiter die Soldatenkameradschaft

Neuwahlen der Vorstandsteams und Ehrungen prägen die Jahresversammlung bei der Soldatenkameradschaft 1872 Meitingen. Doch das war nicht alles.

Die Neuwahlen des Vorstands für die nächsten drei Jahre sowie Ehrungen für 30- und 40-jährige Mitgliedschaft standen im Fokus der Soldatenkameradschaft 1872 Meitingen im Gasthof Neue Post. Die Gelegenehit wurde auch für einen Rückblick auf die vergangenen drei Jahre genutzt.

Unter der Wahlleitung des dritten Bürgermeisters Rudi Helfert und Peter Heider kam es zu folgendem, jeweils einstimmigen Ergebnis: 1. Vorsitzender Karlheinz Reichmuth, 2. Vorsitzender Patrick Reiser, 3. Vorsitzender Daniel Specht (neu), Kassier Ludwig Schuster. Die Prüfung der Vereinskasse liegt auch weiterhin in den Händen von Otto Liepert und Franz Schaffer.

89 Mitglieder im Meitinger Verein

Derzeit zählt der Verein 89 Mitglieder, davon zwei Frauen und 36 Ehrenmitglieder. In seinem Rückblick auf das Vereinsleben während der Corona-Pandemie betonte Karlheinz Reichmuth, dass das Vereinsleben „auf Eis“ gelegt wurde, um eine Ansteckung zu vermeiden. „In dieser Zeit haben wir alle gewohnten sozialen Kontakte und unsere Kameradschaft schmerzlich vermisst“, bedauerte der Vorsitzende. Lediglich am Volkstrauertag und am Neujahrsempfang des Marktes Meitingen wurde traditionell teilgenommen und das Sommerfest im Innenhof des Gasthofes neue Post durchgeführt, berichtete Reichmuth. Auch die Kreisversammlung des BKV-Kreis-verbandes Augsburg fand in Meitingen im Gasthof Neue Post statt und wurde vom Reservisten-Musikzug „König Ludwig“ musikalische umrahmt.

„Im Meitinger Vereinsleben ist die Soldatenkameradschaft ein wichtiger Mosaikstein, der mit seinen Aktivitäten das Gemein-schaftsleben das ganze Jahr über bereichert und zum Frieden mahnt“, sagte Bürgermeister Rudi Helfert.

Zu den Geehrten bei der Soldatenkameradschaft 1872 Meitingen gehörte auch Günter Prade (zweiter von links), der aus den Händen von Karlheinz Reichmuth, Patrick Reiser und Rudi Helfert (von links) seine Auszeichnung entgegennahm. Foto: Peter Heider

Auf dem Programm standen noch Ehrungen von Mitgliedern, die dem Verein seit 30 und 40 Jahre die Treue halten, mit Treuenadeln und Urkunden. Geehrt wurden für 30-jährige Vereinszugehörigkeit Leonhard Mairle und Franz Künzler sowie für 40 Jahre Albert Wagner, Richard Steichele, Bernd Liepert, Karl-Heinz Nitsche, Fritz Michel, Josef Merkle, Georg Heidler, Rudolf Harle und Günter Prade. Mit einer Vorschau auf kommende Aktivitäten klang die Veranstaltung aus.