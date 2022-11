Kinderchöre sorgen in Meitingen für adventliche Stimmung

Das Adventskonzert in St. Wolfgang steht nach der Pandemiepause im Zeichen der Chormusik.

Das traditionelle Konzert zum ersten Advent in der Kirche St. Wolfgang, das seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Meitinger Pfarreigemeinschaften ist, stand nach zweijähriger Pandemiepause ganz im Zeichen der Chormusik.

Zum Auftakt präsentierte sich der junge, erst zehn Jahre alte Solist Lorenz Prade mit dem Lied "Das Licht der Kerze" ehe die neuen, sich in der Gründungsphase befindlichen Kinderchöre aus Meitingen und Herbertshofen unter der Leitung von Christoph Stiglmeier, mit Singspielen für adventliche Stimmung im Gotteshaus sorgten.

Johanneschor singt "Lichter der "Weihnacht"

Unter der Leitung von Andrea Henkelmann sang der Meitinger Johanneschor die Stücke "Öffnet die Tore und öffnet die Herzen", "Lichter der Weihnacht" und "Let there be peace on earth". "Hoch tut euch zu", "Sui Monti Fioccano" und "An der Krippe" gab der Männergesangsverein Liederkranz Meitingen mit Dirigent Josef Deffner zum Besten. Nachdem Lorenz Prade , begleitet auf dem Klavier von Christoph Stiglmeir den andächtig zuhörenden Besuchern "Schenke mir, Gott", vorgetragen hatte ließ der Kirchenchor Meitingen, ebenfalls unter der Stabführung von Christoph Stiglmeier "Immer wenn es Weihnacht wird", " Advent ist ein Leuchten" und "Advent der Christenheit" erklingen.

Beendet wurde das vorweihnachtliche Konzert vom Gesangsensemble Monika Meitinger (Sopran) und Angela Gerstmeir (Alt) mit "Angels'Carol". Umrahmt wurden die Gesangsstücke von Heiner Schilling, der weihnachtliche Gedanken vortrug. Kirchenpfleger Albert Rieger, der um Spenden bat, gab bekannt, dass das Geld zu 50 Prozent der Meitinger Tafel sowie zu 50 Prozent der St. Wolfgangkirche und der Kirchenmusik zugute kommt. Die Spendensumme betrug rund 1000 Euro. (peh)