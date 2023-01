Kita-Anmeldung in Meitingen beginnt kommende Woche

Achtung: Hier ein wichtiger Termin für Familien in Meitingen.

In der kommenden Woche finden die Anmeldungen für die Kindertageseinrichtungen (Krippen, Kindergärten, Haus für Kinder, Hort an der Grundschule Meitingen) des Marktes Meitingen statt. Die Anmeldung erfolgt in der jeweiligen Einrichtung; diese bieten Termine an, die vorab durch Eintrag in Listen oder telefonisch vereinbart werden können. Die genauen Uhrzeiten und Termine sind der Homepage der Kommune www.meitingen.de – Startseite (https://www.meitingen.de/kinderbetreuung-2023-24-anmeldung-fuer-die-kindertageseinrichtungen) zu entnehmen. Dort sind auch die Anmeldeformulare für die Kitas hinterlegt. Eltern werden gebeten, diese vorab auszufüllen und zu ihrem Anmeldetermin mitzubringen. Wichtiger Hinweis: Auch Kinder, die nicht sofort ab 1. September 2023, sondern erst im Laufe des Zeitraums bis Juli 2024 eine Kindertageseinrichtung besuchen sollen, sind bereits jetzt anzumelden. Darauf weist die Verwaltung der Marktgemeinde hin. (AZ)