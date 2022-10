Klasse ist besser als Masse: Trainierte Bachforellen leben länger

Plus Das Ergebnis ist eindeutig. Doch nun sollte auch in den Zuchtbetrieben mehr auf Klasse statt auf Masse gesetzt werden.

Die Zeiten, in denen die Bachforelle flächendeckend durch die heimischen Fließgewässer schwamm, sind schon lange vorbei. Heute wird die "Rotgetupfte", wie sie aufgrund ihrer markanten Punkte an den Seiten auch gerne genannt wird, bereits in der Vorwarnstufe der Roten Liste Bayerns eingestuft. Die Bestände sind so weit zurückgegangen, dass sie durch Besatz gestützt werden müssen. Ursachen für die prekäre Lage sind neben der Veränderung des Lebensraumes auch die zunehmende Verschlammung des Kiesbetts. Dadurch können sich Eier und Brut nicht mehr entwickeln, und durch fehlende Versteckmöglichkeiten ist die Bachforelle immer mehr ihren Fressfeinden ausgeliefert. Das Training des Instituts für Fischerei zeigt daher einen tollen Weg, diesen gefährlichen Trend zu stoppen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

