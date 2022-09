Meitingen

"Klimbim"-Star Ingrid Steeger in Meitingen: "Ich war klinisch tot"

Schauspielerin Ingrid Steeger unterstützt ihre Freundin Marie de Gea in Meitingen bei einem Kunstprojekt. Ein alter Hilmann aus dem Jahr 1936 soll im Zeichen des Friedens bemalt werden.

Plus Ingrid Steeger brachte Millionen vor den Fernseher. Nun ist sie in Meitingen für ein Kunstprojekt. Heute hat die ehemalige "Ulknudel" gesundheitliche Probleme.

Als "Gaby" erreichte Ingrid Steeger in der Kultserie "Klimbim" Anfang der 70er-Jahre ein Millionenpublikum. Mit ihrem freizügigen Auftreten veränderte sie die deutsche TV-Landschaft nachhaltig. Nun ist Steeger 75 und verbringt die meiste Zeit im Rollstuhl. In der Öffentlichkeit ist sie kaum noch zu sehen. Trotz ihres schwachen Körpers unterstützt sie nun eine Freundin bei einem Kunstprojekt in Meitingen. Und blickt dabei auf ihre bittersüße Karriere zurück.

