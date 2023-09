Künftig herrscht Tempo 70 zwischen Meitingen und Via Claudia

Viele Autos sind im Norden Meitingens viel zu schnell unterwegs. Nun erfüllt die Gemeinde den Wunsch vieler Bürger und führt ein Tempolimit ein.

Ein lang gehegter Wunsch vieler Meitinger wird demnächst wahr: Auf einem rund 500 Meter langen Stück der ehemaligen Bundesstraße 2 / Donauwörther Straße nördlich des Kernorts wird die Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge von 100 auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert.

Das ist das Ergebnis einer entsprechenden Beratung und Beschlussfassung im örtlichen Planungs-, Umwelt- und Werkausschuss. Immer wieder sei das Problem rasender Autos auf dem Straßenabschnitt zwischen dem Bahngleis bei SGL und dem nördlich gelegenen Gewerbegebiet Meitingen Nord/Via Claudia thematisiert worden, so Bürgermeister Michael Higl, nicht zuletzt auf der vergangenen Meitinger Bürgerversammlung.

Lärmschutz macht Tempolimit in Meitingen möglich

Das Problem laut Higl: Der besagte Straßenabschnitt liege nicht im Innenortsbereich – und außerorts gelte laut Straßenverkehrsordnung üblicherweise Tempo 100. Auf Antrag, so der Bürgermeister, seien Abweichungen möglich, an dem besagten Abschnitt, so sei den Meitingern aufgezeigt worden, käme zuvorderst eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus Gründen des Lärmschutzes in Betracht.

Entsprechendes sei in einem Gutachten nachzuweisen. Dieser Nachweis, dass Tempo 70 gegenüber Tempo 100 eine spürbare Verbesserung für Anwohner bringe, sei erfolgreich gewesen. Von der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde sei die Absicht unterstützt worden. Demnächst wird laut Michael Higl am Anfang und am Ende des betreffenden Straßenabschnitts je ein Tempo-70- Schild aufgestellt.

Lesen Sie dazu auch